Эксперты проанализировали рынок автомобилей и подготовили рейтинг лучших отечественных внедорожников.
Эксперты назвали Топ-5 самых лучших российских внедорожников
15.04.2018 09:11
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В список вошли пять автомобилей, предлагающихся на рынке, а возглавляет такой рейтинг ожидаемо российский внедорожник Lada 4х4.
Вторую строчку лучших российских внедорожников по мнению экспертов заняла Chevrolet Niva, собираемая на российском предприятии, правда тут отметили, что 80-сильный 1,7-литровый двигатель в модели устаревший и в некоторых случаях в нем не хватает мощности.
Третьим самым лучшим автомобилем в данном рейтинге стал УАЗ «Патриот». Четвертое место досталось ГАЗ 4WD и Соболь 4х4, а на пятую строчку эксперты «Автоновости дня» определили УАЗ 2206.
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