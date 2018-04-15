Эксперты назвали Топ-5 самых лучших российских внедорожников

В список вошли пять автомобилей, предлагающихся на рынке, а возглавляет такой рейтинг ожидаемо российский внедорожник Lada 4х4.

Вторую строчку лучших российских внедорожников по мнению экспертов заняла Chevrolet Niva, собираемая на российском предприятии, правда тут отметили, что 80-сильный 1,7-литровый двигатель в модели устаревший и в некоторых случаях в нем не хватает мощности.

Третьим самым лучшим автомобилем в данном рейтинге стал УАЗ «Патриот». Четвертое место досталось ГАЗ 4WD и Соболь 4х4, а на пятую строчку эксперты «Автоновости дня» определили УАЗ 2206.