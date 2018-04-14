Назван Топ-10 самых популярных подержанных кроссоверов в РФ в марте

Российские аналитики провели анализ по продажам автомобилей и подготовили рейтинг самых популярных внедорожников по итогам продаж в марте этого года. Так, эксперты назвали Топ-10 самых популярных внедорожников с пробегом в РФ в марте.

Ожидаемо рейтинг возглавил российский внедорожник LADA 4×4, продажи которого составили 7 680 штук, что на 17,6% больше, пишет «АвтостатИнфо».

Chevrolet Niva стал вторым самым перепродаваемым внедорожником с результатом 6 042 шт., что на 2,3% меньше. Третий результат оказался у Toyota Land Cruiser, который был перепродан в количестве 3 557 ед., что на 10,6% меньше.

Четвертое место досталось еще одному японскому кроссоверу Toyota RAV4 с показателем 3 403 проданных единиц, что на 4,5% меньше. Пятый результат оказался у Nissan X-Trail — 2633 ед., +1,3%.

В Топ-10 самых популярных кроссоверов с пробегом в РФ в марте вошли:

Всего же в марте на вторичном рынке реализовали 94 808 внедорожников с пробегом, а этот результат является на 3,8% меньше.