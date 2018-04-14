Лидером на рынке Дальнего Востока в марте стал Toyota Land Cruiser

На автомобильном рынке Дальнего Востока в прошлом месяце сменился лидер. Теперь самым продаваемым автомобилем является внедорожник Toyota Land Cruiser, которому удалось обойти раннего лидера Toyota RAV4.

Продажи Toyota Land Cruiser, в марте составили 91 проданных экземпляр, а это оказалось на 52% больше.

На второе место опустил кроссовер Toyota RAV4, реализованный в количестве 87 штук, что меньше на треть. Третьим самым продаваемым автомобилем стал УАЗ «Патриот», который был продан в количестве 63 экземпляров, что на 1,6% больше.

Hyundai Creta (58 ед., +23,4%) и Toyota Land Cruiser 200 (56 ед, -12,5%) расположились в пятерке лидеров. В целом же на рынке Дальнего Востока было продано 1 130 автомобилей, что на 3,2% больше.