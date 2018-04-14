Dodge последнему клиенту Viper подарит новый Challenger SRT Demon

Компания Dodge решила последний экземпляр Viper не поставить в собственный музей, а продать его на аукционе, и он будет предлагаться с хорошим подарком – купе Challenger SRT Demon, которое достанется покупателю Viper всего за $1.

Все вырученные средства с продажи Viper пойдут на благотворительность и для этого было подготовлено купе в оригинальном цвете Viper Red.

Также в этот цвет выкрашено и купе Demon, под капотом которого установлен 850-сильный мотор.

Напомним, Dodge Viper больше не будет выпускаться, так как модель не соответствует новым требованиям безопасности США. Предприятие, на котором ранее производили Viper переделают под площадку для хранения автомобилей.