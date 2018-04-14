Dodge намерен за символическую плату подарить купе Challenger SRT Demon покупателю последнего суперкара Viper.
Dodge последнему клиенту Viper подарит новый Challenger SRT Demon
14.04.2018 21:55
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Компания Dodge решила последний экземпляр Viper не поставить в собственный музей, а продать его на аукционе, и он будет предлагаться с хорошим подарком – купе Challenger SRT Demon, которое достанется покупателю Viper всего за $1.
Все вырученные средства с продажи Viper пойдут на благотворительность и для этого было подготовлено купе в оригинальном цвете Viper Red.
Также в этот цвет выкрашено и купе Demon, под капотом которого установлен 850-сильный мотор.
Напомним, Dodge Viper больше не будет выпускаться, так как модель не соответствует новым требованиям безопасности США. Предприятие, на котором ранее производили Viper переделают под площадку для хранения автомобилей.
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