О том, где российские автомобилисты будут менять шины, стало известно по результатам проведенного онлайн-опроса, который провели агентство «Автостат» и издательство «ЗаРулем».
Эксперты выяснили, где россияне будут «переобувать» свои автомобили
14.04.2018 15:49
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Онлайн-опрос проводили три дня – с 7 по 10 апреля, а его участниками стали 3 600 владельцев автомобилей. Так, эксперты выяснили, где россияне будут «переобувать» свои автомобили.
Большая часть респондентов заявила, что будет менять зимние шины на летние в своем гараже самостоятельно. Так намерены действовать 53,4% владельцев.
Около трети российских автомобилистов намерены обратится в обычную шиномонтажку, а около восьми процентов отправятся в специализированный шинный центр.
На независимую СТО отправится еще 4 процента владельцев. Еще два процента человек заявили, что используют один комплект шин на протяжении всего года.
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