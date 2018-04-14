В Ford выяснили, что 43% российских водителей верят в приметы

Компания Ford провела опрос автомобилистов и выяснила, что около половины из них суеверные.

Опрос был проведен к пятнице 13-е и оказалось, что 43% водителей верят в приметы. При этом, даже несмотря на такой день многим автомобилистам все же невозможно отказаться от поездок, поэтому они прибегают к распространенным ритуалом бытовой магии, чтобы подстраховаться от неудач в дороге.

Еще 16 процентов респондентов рассказали, что в приметы не особе верят, но при этом постучать по дереву на всякий случай стараются.

Еще 12% опрошенных рассказали, что пользуются таким обычаем, как «посидеть на дорожку», а каждый десятый автомобилист уверен, что не стоит задумываться о плохом, а просто гнать из головы плохие мысли и настраиваться на позитив. Еще три процента российских водителей в автомобиле оставляют амулеты.