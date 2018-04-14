Pininfarina к 2020 году выпустит 1480-сильный электрический гиперкар

Кузовное ателье из Италии Pininfarina намерено выпустить полностью электрический гиперкар и уже даже называют ориентировочные сроки его выхода.

Будущий конкурент Bugatti Chiron от ателье получит электрическую силовую установку, мощность которой составит 1 480 лошадиных сил, а выпустит его Pininfarina через два года.

При создании нового автомобиля с электромоторами планируется использовать ряд гоночных технологий Formula E от Mahindra.

Официальных подробностей по про новинку не раскрывают, но по предварительным данным, мощность автомобиля будет не менее 1 480 л.с.

Стоит отметить, что гиперкар будет не единственной новинкой от Pininfarina, ведь уже совсем скоро появится и новый кроссовер K350, который разрабатывается по заказу компании Hybrid Kinetic Group.

Этот автомобиль будет иметь запас хода 1000 км, а официальная его презентация состоится уже 25 апреля на автосалоне в Пекине.