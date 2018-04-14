Новая дорога располагается на участке между Стокгольмом и аэропортом Стокгольм-Арланда, а протяженность дороги с возможностью подзаряжать электрокары составляет два километра.

В Швеции построили дорогу с возможностью подзарядки электромобилей, только сама зарядка не будет бесплатной, а за электроэнергию с владельца электромобиля будут списывать плату со счета.

Создала дорогу компания eRoadArlanda, которая разбила дорожное полотно на 50-метровые секции. На каждой секции есть контактные рельсы, а подключение происходит с помощью передвижного токоприемника, расположенного в нижней части транспортного средства.

Как только автомобиль оказывается на этой дороге, происходит автоматическое подключение. Сообщается, что один километр такой дороги обошелся в миллион евро.