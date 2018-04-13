Британец купил Honda Civic вместо дорогого билета на поезд и сэкономил

Для того, чтобы проехать на поезде 160 км с жителя Великобритании железнодорожная компания запросила 218 фунтов, что в пересчете около 19 тыс. рублей и это цена билета в одну сторону.

Обратно молодой человек решил вернутся на автомобиле. Для этого он на сайтах с объявлениями нашел подержанный автомобиль, а выбор пал на Honda Civic 1997 года, который вместе со страховкой обошелся в 206 фунтов (18 тыс. рублей).

Таким образом для преодоления 160 километров пути оказалось дешевле купить автомобиль, который к том уже еще и экономный. При этом у мужчины еще осталась и машина.

Британец опубликовал свою историю в интернете с целью привлечения властей страны к ценам на пассажирские железнодорожные перевозки.