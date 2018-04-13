Как известно, на российском рынке новый китайский кроссовер стартовал с 28 февраля текущего года. В компании между тем опубликовали данные по продажам кроссовера Geely Atlas по итогам первого полного месяца.

Оказалось, что кроссовер Geely Atlas уже стал бестселлером марки Geely в России. В прошлом месяце новинка была реализована в количестве 74 единиц.

Такой объём продаж модели стал самым высоким, среди других автомобилей в модельном ряду марки в нашей стране. Ранее самым продаваемым автомобилем был Emgrand X7, но в марте его продажи составили 57 экземпляров.

Последний по итогам прошлого года на территории РФ разошелся тиражом в количестве 1 523 ед. Кроме этого, в марте дилеры Geely реализовали 15 Emgrand 7 и 1 Emgrand GT.

В целом Geely в прошлом месяце продала 147 автомобилей, что оказалось на 395 меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.