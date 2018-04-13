«КазАвтоПром» опубликовал отчетные данные по продажам новых автомобилей в Казахстане по итогам прошлого месяца.

Согласно отчетным данным, продажи автомобилей в Казахстане в марте выросли на 51% и составили 4 086 единиц. За период январь-март этого года жители Казахстана купили 11 281 автомобиль, что оказалось на 495 больше.

В марте чаще всего продавались автомобили российского бренда LADA, которых было реализовано в количестве 952 штук, что на 98% больше и обеспечило марке лидерство на рынке.

Второй результат показала японская компания Тойота, дилерам которой удалось продать 711 автомобилей, что на 9,7% больше. Третий результат оказался у Hyundai.

Объёмы продаж этих авто составили 539 штук, что больше в 3,3 раза. Ravon и ГАЗ оказались в пятерке самых востребованных автопроизводителей в Казахстане с показателями 383 ед. (+97%) им 247 шт. (+99%).