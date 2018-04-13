Как уменьшить износ шин?

Чтобы время эксплуатации покрышек было продолжительным, необходимо грамотно ухаживать за ними. Нельзя резко тормозить, ускоряться, из-за этого происходит быстрый износ шин. Сегодня можно купить шины высокого качества. Чтобы они не изнашивались раньше гарантийного срока, нужно грамотно пользоваться ими. Рассмотрим некоторые особенности ухода за автомобильными шинами.

Как происходит износ?

Если давление повышенное или пониженное, то износу подвергаются фрагменты по центру или с краю протектора. Если в шинах слишком низкое давление, то происходит пробуксовка на ободе, а это влияет на долговечность использования изделий. Для устранения данной проблемы можно обратиться к услугам шиномонтажа. Покрышки могут быстро изнашиваться, если балансировка выполнена неправильно. Из-за этого стираются разные области на протекторе.

Как сберечь покрышки?

Чтобы время эксплуатации шин было продолжительным, не следует увеличивать нагрузку чрезмерно. Иногда автомобилисты в стремлении к снижению перегрузки перекачивают давление. Однако при этом

усиливается эффект от перегрузки,

разрушаются боковые поверхности шин.

Для существенного продления жизни покрышек нужно грамотно использовать их в соответствии с сезоном. В зимнее время не следует «обувать» машину в летнюю резину, а летом — в зимнюю.

Зимний комплект является мягким, из-за чего он при пониженных температурах не дубеет. Но на раскалённых летних трассах происходит быстрый износ таких покрышек. Летняя резина является более твёрдой, в зимнее время она сильно дубеет, разрушается, сцепление с трассой ухудшается. Проблемой является не только износ, но многое другое. Нужно правильно хранить шины, чтобы они не теряли своих эксплуатационных характеристик. Делайте это в сухом месте, используйте защитные чехлы.