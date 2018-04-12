Причины поломки автомобильных турбокомпрессоров

Турбина, как и другие агрегаты автомобиля, тоже может со временем выходить из строя и здесь сразу стоит незамедлительно произвести ее ремонт. Поломки турбины бывают как незначительными, так и серьезными, но все они оказывают отрицательное воздействие на работу автомобиля в целом. Сейчас можно посмотреть здесь и найти турбокомпрессор для своего автомобиля.

Турбокомпрессор: поломки

Есть ряд важных признаков в том, что турбина имеет какие-то проблемы в работе.

1.Самая частая проблема это выброс дыма, синего цвета. Он выходит из трубы для выхлопа газов. Здесь, скорее всего, масло попало в цилиндры мотора. Оно начинает гореть. Могут появляться и газы черного цвета. Этот говорит о том, что происходит сгорание смеси в интеркулетре. Еще одна причина – это какая-то проблема в турбокомпрессоре. Возможно, неисправна сама система управления на компрессоре. Также может быть появление белого дыма из трубы для выхлопа газов. В данном случае произошло засорение маслопровода. Происходит большое потребление масла. Кроме того на самой турбине или воздушных патрубках появляются масляные потеки. Это все может свидетельствовать еще об одном признаке неисправности турбины. Здесь возможно засорение сливного маслопровода. Бывают такие ситуации, когда водитель начинает замечать, что автомобиль стал разгоняться медленно. Здесь сразу нужно проверить работу турбокомпрессора. Это связано с тем, что система его управления предусматривает ограничение поступления воздуха в мотор. Это, естественно, может вызвать заметное снижение возможностей транспортного средства. Иногда появляется шум, когда работает двигатель. Поломка здесь в том, что между выходом самого агрегата и двигателя произошла утечка воздуха. Все это может даже сопровождаться сильным скрежетом при работе компрессора. Может быть и утечка масла. В таком случае причину поломки стоит искать в нарушении работы смазочной системы.

Когда турбина неисправна, то может двигатель на холостых оборотах неравномерно работать. Если не уделить такому фактору внимания, то дальше может появиться скрежет лопастей, что обычно приводит к более серьезным проблемам с турбиной.

Если появляются, даже самые малейшие проблемы с работой компрессора, то нужно сразу обратиться в сервисный центр, где специалисты сделают диагностику автомобиля и точно установят все причины поломки.