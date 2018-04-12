Как найти хороший автосервис: 6 важных правил

Улицы любого крупного города пестрят рекламными щитами, баннерами и растяжками, зазывающими владельцев автомобилей посетить тот или иной автосервис. Но стоит ли им доверять? Как выбрать надежный автосервис в своем городе, расскажет наша статья.

Реклама – это просто реклама

Запомните: слепо доверять рекламе не следует. Ее можно использовать лишь в качестве навигатора, то есть, для поиска местоположения конкретного автосервиса. Причем, совершенно не имеет значения, что это за реклама: солидный красивый баннер на главной площади или же скромное объявление, наклеенное у входа в ваш подъезд. Также не стоит полностью доверять сообщениям в интернете на местном форуме. Ведь «черный пиар» и скрытая реклама встречаются даже там.

Так как же выбрать правильный автосервис? И на что полагаться при выборе? К примеру, хороший автосервис в Воронеже – etalonavto.ru. Специалисты этого центра делают свою работу быстро и толково. Да и цены на услуги здесь не кусаются, что тоже не может не радовать. Если же вы живете в другом городе, то вам будут полезны следующие правила и советы.

Виды автосервисов

Условно выделяют четыре типа автомобильных сервисов:

Официальные (они работают напрямую с производителями автомобилей и используют оригинальные комплектующие и материалы).

Специализированные (занимаются ремонтом и обслуживанием лишь одной или двух конкретных марок).

Универсальные (занимаются абсолютно всеми марками автомобилей, однако серьезные проблемы могут не осилить).

Индивидуальные (как правило, это крохотные мастерские, специализирующиеся на ремонте всего нескольких моделей).

Итак, как же из всего многообразия автосервисов выбрать самый оптимальный вариант? Давайте рассмотрим шесть основных правил такого выбора.

Отзывы

Выбирая конкретный автосервис, следует подробно изучить его сайт (если таковой имеется), группы в соцсетях, «прошерстить» различные форумы с отзывами. При этом важно обратить внимание на то, кто пишет эти отзывы – реальные люди или же фейковые пользователи.

Советы близких друзей или знакомых

Близкие друзья, родственники или соседи по гаражу – не менее надежные источники объективной информации. Не лишним будет поинтересоваться и их опытом в этом вопросе.

Цены

Стоимость услуг – такой же важный критерий. Изучите расценки интересующих вас автосервисов. Слишком заниженные цены (более чем на 30 % от общерыночных) должны вас насторожить.

Вежливость сотрудников

Приятные и вежливые работники в чистой спецодежде – это подтверждение того, что компания заботится не только о своем персонале, но и об имидже предприятия в целом. Хотя ограничиваться лишь этим критерием при выборе автосервиса тоже глупо.

Навязывание запчастей или услуг

Абсолютно все доводы сотрудника автосервиса должны быть четко обоснованными и аргументированными. Навязывание каких-либо дополнительных услуг или же настойчивые рекомендации купить запчасти и комплектующие определенного бренда – не очень хороший знак.

Публичность и открытость

В хорошем автосервисе клиенту всегда разрешат понаблюдать за работой своих сотрудников. Если же вас не пускают в ремонтную зону под предлогом заботы о безопасности – стоит задуматься. Пожалуй, не стоит доверять свой автомобиль тем мастерам, которые пытаются что-то от вас скрыть.

Любой автосервис – это, прежде всего, бизнес, который должен строить стратегию своего развития, исходя из интересов своих клиентов. Отыскать подходящий по ценам и качеству услуг автосервис непросто, но вполне возможно. Главное – всерьез подойти к этому вопросу.