Амортизатор — как неотъемлемая часть в конструкции авто.



Амортизаторы в любой марке авто всегда играли важную роль, которая заключалась в обеспечении комфортного и мягкого передвижения авто. Функционально, амортизаторы-это приспособления, которые служат для гашения ударных воздействий, провоцируемых автодорожным покрытием в условиях передвижения автосредства по бездорожью. Также, учитывая конструкционное расположение в системе амортизаторы обеспечивают качественный контакт колесных пар авто непосредственно с автодорогой

Где лучше всего приобретать амортизаторы

Амортизаторы на такую распространенную у нас марку малотоннажки как Газель, вне зависимости от модификации и года выпуска- всегда были востребованы отечественными потребителями. Это обусловлено тем, что такая марка отечественной малотоннажки используется практически во всех сферах, связанных с перевозочным процессом. Естественно, амортизаторы на Газель, и не только на эту малотоннажку, среди многих запчастей стоят особняком. Ведь от качественной работоспособности этих приспособлений зависит качество передвижения авто.

Покупать амортизаторы на Газель рекомендуется у компаний, которые уже заработали высокий статус надежного партнера и никогда не предложат заведомо некачественный товар. Таких компаний, которые внушали бы полное доверие широкому кругу потребителей в нашей стране достаточно немного. Амортизаторы на Газель отечественный автомобилисты могут приобрести у компании Статус-М, которая, является безоговорочным лидером по поставке автомобильных запчастей не только на Газель, но и на многие автосредств иных марок. Статус-М уже давно является надежным партнером как для организаций, так и, для обычных автолюбителей.

Роль амортизаторов в общей конструкции автомобиля и их конструкционные особенности.

Амортизаторы являются неотъемлемым компонентом подвески, которая, в свою очередь, комплектует одну из важнейших конструкционных элементов автосредства-ходовую часть. Эти приспособления служат не только для смягчения (гашения) ударных воздействий из вне, вызываемых неровностями автодорожного полотна на кузов, но и для обеспечение надежного контакта автодороги с колесами автосредства.

Классифицируются амортизаторы на гидравлические и газовые. Также, существуют и комбинированные варианты. Принцип действия этих приспособлений достаточно прост-он основан на перетекании жидкостной среды или газа из одной емкостной полости конструкции амортизатора в другую в момент воздействия на колеса рельефной неровности автодорожного покрытия.

Статус-М-оптимальный вариант для приобретения амортизаторов на Газель.

Как уже отмечалось выше, такие приспособления необходимо приобретать у проверенных компаний. Статус-М, учитывая тот фактор, что является крупнейшим поставщиком высококачественных автозапчастей в нашей стране, может предложить отечественному автомобилисту множество альтернативных вариантов, как оригинальные, так и аналоги от популярных брендовых производителей. Это обусловлено тем, что Статус-М является единственной компанией в Украине, имеющей право представлять товары некоторых широко известных торговых марок, а также- в реестре компании множество деловых партнеров, в том числе и автоконцерны (ОАО АвтоВАЗ, «Группа ГАЗ»), производящие оригинальные запчасти. В связи с этим, автомобилист, помимо выбора наиболее приемлемого для себя варианта в плане производителя, имеет возможность приобрести деталь по самой низкой стоимости, а в некоторых случаях-по цене производителя.