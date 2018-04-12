Российские аналитики совместно с порталом DROM.ru провели онлайн-опрос, по результатам которого были названы причины, которые заставляют россиян сменить автомобиль.

Также в результате опроса выяснилось, что средний срок, которым россияне владеют одним автомобилем, составляет пять лет. Участников опроса, которых оказалось 13 тысяч, спрашивали по каким причинам они стали бы менять автомобиль. Для ответа на вопрос предлагалось несколько вариантом.

В итоге, чаще всего респонденты отвечали, что меняют автомобиль по той причине, что он им надоел. Такой ответ дали 43,1% опрошенных.

На втором месте оказался ответ о том, что смена автомобиля возможна в связи с тем, что стало больше денег. Так ответили 40,5% россиян. Еще одной причиной, по которой автомобилист сменит свою машину, является её частые поломки.

По этой причине сменят автомобиль 32,5% пользователей. Еще 25,5% респондентов сменит автомобиль в случае, когда появятся дети, а 17% россиян продадут машину, если срочно будут нужны деньги. Еще 9,5% автомобилистов готовы расстаться с автомобилем из-за дороговизны его ремонта.