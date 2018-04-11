Какие услуги предлагают тюнинг-ателье?

Тюнинг транспортного средства является особым видом автомобильного искусства, который делает его уникальным и оригинальным. Данный процесс усовершенствования помогает придать автомобилю особое лицо, изменить не только внешний вид, но также улучшить работу двигателя и многих других систем. Тюнинг предполагает не только кардинальные переоборудования автомобиля, это также мелкие доработки, которые значительно улучшают внешний вид и работу авто.

Существует три этапа тюнинга автомобиля:

Технический, который изменяет стандартные узлы и агрегаты;

Внутренний улучшает салон авто;

Внешний – устанавливает дополнительные внешние части, или же их изменяет.

Основные преимущества тюнинга:

Заметно уменьшает расход топлива. Устраняет провалы педали газа. Увеличивает мощность двигателя. Исправляет ошибки программирования, которые могут повлиять на технические характеристики двигателя. Маскирует определенные недостатки. Придает уникальный внешний вид автомобилю.

Большинство автолюбителей мечтает, чтобы его авто отличалось от других. Конечно же, оптимальным вариантом станет автотюнинг, который внесет определенную изюминку. Необходимо понимать, что данным процессом должен заниматься настоящий профессионал, который прекрасно владеет знаниями в данной области и имеет все необходимые принадлежности. В этом помогут специалисты тюнинг-ателье «Urban Style», предлагающие следующие услуги:

шумоизолирование автомобильного средства;

установка автозвука;

перетяжка салона;

установка головного устройства;

установка сигнализации;

керамическое покрытие автомобиля;

установка парктроника;

оклейка автомобиля виниловой и защитной пленкой;

полировка кузова;

тонирование и бронирование стекол;

замена автомобильных стекол;

ремонт сколов и трещин.

Все эти услуги в Москве предоставляет тюнинг-ателье https://urban-st.ru/, которое дорожит своей репутацией и делает все для того, чтобы каждый клиент оставался довольным.

Каждый автовладелец стремится к лучшему, потому постоянно совершенствует свой транспорт. Пусть это будут чехлы, ксеноны или же тонировка, однако это ужу стремление к совершенству. Если задуматься о серьезном тюнинге, то здесь, скорее всего, выражается внутреннее «Я»человека, его крутизна и статус. Каждый процесс, связанный с тюнингом, поможет выделиться из потока однообразных машин и подчеркнуть индивидуальность и стиль водителя.