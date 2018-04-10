Тюнеры представили 800-сильный BMW X6 с уникальным салоном

Специалисты двух тюнинг-ателье поработали над BMW X6 и подготовили для него свой пакет доработок. Пакет доработок создавался тюнерами ателье Carlex Design и Manhart.

Так, купеобразный кроссовер получил оформление салона, выполненное в черном цвете. В таком же цвете выполнен и кузов автомобиля.

В интерьере использовались ярко-желтые акценты, а для отделки использовали алькантару и кожу других видов.

В экстерьере появились новые бамперы, задний диффузор, спойлер, боковые юбки. Еще для автомобиля применили карбоновые элементы.

Битурбированный 4,4-литровый двигатель теперь выдаст 823 л.с. при 1 100 Нм крутящего момента.