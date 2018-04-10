Pininfarina в Пекине покажет электрический седан H500 с запасом хода 1 000 км

На автосалоне будут представлены два концепта, которые разрабатывались Pininfarina совместно с гонконгской компанией Hybrid Kinetic Group.

Одним из этих прототипов окажется седан H500, оснащенный полностью электрической силовой установкой.

Сейчас известно, что этот электромобиль на одной подзарядке сможет проехать 1 000 км. В салоне у новинки будет цифровая приборная панель, а в нижней части консоли будет находится дополнительный сенсорный экран.

Больше подробностей об электрическом седане и втором концепте станет известно 25 апреля, когда начнет свою работу автосалоне в Пекине.