Pininfarina на Пекинском автосалоне проведет презентацию нового электромобиля, который получит запас хода 1 000 км.
Pininfarina в Пекине покажет электрический седан H500 с запасом хода 1 000 км
10.04.2018 15:51
24 0
На автосалоне будут представлены два концепта, которые разрабатывались Pininfarina совместно с гонконгской компанией Hybrid Kinetic Group.
Одним из этих прототипов окажется седан H500, оснащенный полностью электрической силовой установкой.
Сейчас известно, что этот электромобиль на одной подзарядке сможет проехать 1 000 км. В салоне у новинки будет цифровая приборная панель, а в нижней части консоли будет находится дополнительный сенсорный экран.
Больше подробностей об электрическом седане и втором концепте станет известно 25 апреля, когда начнет свою работу автосалоне в Пекине.
Комментарииcomments powered by HyperComments