Новый кроссовер Brilliance V7 представят в Пекине 25 апреля

Китайский автопроизводитель готовится к презентации своего флагманского кроссовера Brilliance V7 и сегодня была названа дата премьеры. Как сообщили в компании, премьерный показ автомобиля состоится 25 апреля на автосалоне в Пекине.

Флагманский внедорожник выполнен в стилистике моделей V3 и V6. У автомобиля есть светодиодные противотуманные фары и головная оптика с такой же технологией, а также радиаторная решетка с вертикальными планками.

В салоне как и полагается для китайских моделей предлагается большой экран мультимедийной системы, а также есть цифровая панель.

Моторная гамма внедорожника будет представлена турбированным двигателем с рабочим объёмом цилиндров 1,6 литра и мощностью 205 лошадиных сил.

Этот двигатель разрабатывался совместно со специалистами BMW. Пару мотору составит 6-ступенчатая автоматическая или семискоростная коробка передач ZF. Предполагается, что флагманская модель получит систему полного привода.