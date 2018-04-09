С начала года на предприятиях по выпуску автомобилей в Узбекистане наблюдалось увеличение объёмов выпуска. Так, производство легковых автомобилей в Узбекистане выросло на 44,7% за первые три месяца года.

Объем выпущенных автомобилей составил 38 тысяч автомобилей. При этом сообщается, что количество собранных на заводах грузовых авто сократилось.

Объёмы производства грузовиков снизились на 44,8% до 485 ед. Автобусов также стали выпускать меньше и за первый квартал их выпустили на 34,1% меньше или 137 штук.

При этом в 6,1 раза вырос выпуск тракторов. Этой техники было собрано 432 ед.