Nissan в Пекине представит несколько новых моделей

В компании Nissan рассказали о новинках, которые будут представлены в рамках Пекинского автосалона. Мотор-шоу начнет работать с 25 апреля.

В компании анонсировали презентацию второго поколения электрокара Leaf и еще одного электрокара IMx Kuro.

Последний будет представлен в качестве концепта и по сути это модернизированный вариант концепта IMx Kuro.

Этот электромобиль был представлен в марте на автосалоне в Женеве. Третьей новинкой станет абсолютно новый электрокар, информацию о котором не рассекречивают.

Еще в Пекине покажут серийный рамный кроссовер Nissan Terra.