Jaguar выпустит новый кроссовер Jaguar J-Pace в 2021 году

В Сети появились слухи о том, что в компании Jaguar рассматривают возможность выпуска нового большого кроссовера, но официально эту информацию в компании не подтверждали.

Теперь в интервью с зарубежными журналистами представитель компании рассказал, что большой кроссовер Jaguar J-Pace появится уже в 2021 году.

Британскому автопроизводителю при создании J-Pace нужно сделать так, чтобы он не был не похож на Land Rover и Range Rover.

Эксперты уже предположили, что новый кроссовер от Jaguar должен получить самый мощный мотор, который есть у марки, а это ДВС с 600-сильной отдачей. Предполагается, что в основе будет располагаться доработанная платформа от Range Rover.