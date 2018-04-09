Geely представила роскошный гибридный седан Geely Emgrand GT

Автопроизводитель Geely рассекретил свой гибридный седан Geely Emgrand GT для китайского рынка, где он носит название Borui GE. Новая версия седана получила не только гибридную установку, но и позиционируется как роскошная версия.

Гибридный седан будет предлагаться в двух версиях, одна из которых будет с возможностью подзарядки от обычной розетки, а вторая без нее. В основе седана располагается платформа СМА от Volvo.

Гибридная установка получила бензиновый турбированный двигатель объёмом 1,5 литра и электродвигатель.

В качестве трансмиссии будет предложен семискоростной робот с двумя сцеплениями. Мощность установки не рассекречивают, но уже известно, что на одной электротяге седан проедет 60 километров, а средний расход топлива будет 1,5 литра на сто километров пути.

Отличаться гибридный седан от обычного Borui будет иными бамперами, решеткой радиатора, а также оптикой.

Кроме этого, седан получил размер колесной базы и длину больше, чем у Borui. Гибридная версия получила длину 4 986 мм, а расстояние между осями будет 2 870 мм.

В салоне будет виртуальная приборная панель, иная передняя панель, а также информационно-развлекательная система с 12,3-дюймовым экраном. Общественности новый Borui GE/ Emgrand GT покажут на автосалоне в Пекине.