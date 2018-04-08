В Москве назвали лучших российских дилеров марок Toyota и Lexus

В российской столице наградили лучшие дилерские центры марок Toyota и Lexus. На торжественном мероприятии присутствовал президент «Тойота Мотор» в России господин Судзи Суга.

По результатам работы в 2017 году на основе разработанного японской компанией рейтинга были выбраны лучшие российские дилерские центры.

Это уже четвертая ежегодная церемония и на неё приглашают как управляющих автоцентров, так и владельцев.

В 2017 году было представлено 9 номинаций и стоит отметить, что есть центры, которые получили высшую оценку сразу по нескольким из них. Им выдали награду «Лучший дилер».

Среди центров марки Toyota лучшими стали Тойота Центр Тольятти, Тойота Центр Вологда и Тойота Центр Оренбург. Лучшими дилерами Lexus признаны: Лексус — Тольятти, Лексус — Тюмень, Лексус — Архангельск и Лексус — Самара.

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