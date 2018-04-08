Составлен рейтинг самых интересных для россиян индийских авто

Индийский рынок значительно отличается от других, и тут зачастую представлены модели автомобилей, которые больше нигде нельзя встретить.

При этом в этой стране есть модели, которые теоретически бы пользовались спросом и в РФ. Специалисты составили рейтинг таких машин, и стоит отметить что некоторые из них достаточно дешевые и могли бы составить серьезную конкуренцию российским бюджетным авто.

Первое место эксперты отдали очень маленькому хэтчбеку Maruti Suzuki Alto, который в пересчете на нашу валюту стоит 222 000 рублей.

На втором и третьем месте оказались седан Maruti Suzuki Szire и кроссовер Maruti Suzuki Wagon R. Их цены в пересчете в Индии составляют 482 000 и 708 000 рублей.

Далее по списку кроссовер Mahindra KUV100 с ценником 392 000 рублей и седан Mahindra Verito за 660 000 рублей.

Стоит отметить, что данные модели создавались исключительно для внутреннего рынка и их практически не поставляют за пределы Индии, поэтому ожидать их в России не стоит.