Российское подразделение компании Toyota опубликовало отчетные данные по продажам автомобилей за прошлый месяц.
Toyota RAV4 в марте стал бестселлером марки Toyota в России
08.04.2018 16:27
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Согласно отчетным данным стало известно, что Toyota RAV4 в марте стал бестселлером марки Toyota в России и был реализован в количестве 2 994 единиц, что на 20% меньше.
При этом в целом объёмы продаж компании на российском рынке в марте составили 8 914 авто, что на 8% меньше, чем годом ранее.
За первый квартал продажи составили 20 582 автомобиля, что на 3,5% больше. Доля Toyota составила 5,2%, а сама компания оказалась на 6-м месте по популярности среди других производителей.
Второй самой популярной моделью марки стал бизнес-седан Camry, который разошелся тиражом в количестве 2 539 ед., а это на 22% меньше.
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