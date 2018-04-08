Согласно отчетным данным стало известно, что Toyota RAV4 в марте стал бестселлером марки Toyota в России и был реализован в количестве 2 994 единиц, что на 20% меньше.

При этом в целом объёмы продаж компании на российском рынке в марте составили 8 914 авто, что на 8% меньше, чем годом ранее.

За первый квартал продажи составили 20 582 автомобиля, что на 3,5% больше. Доля Toyota составила 5,2%, а сама компания оказалась на 6-м месте по популярности среди других производителей.

Второй самой популярной моделью марки стал бизнес-седан Camry, который разошелся тиражом в количестве 2 539 ед., а это на 22% меньше.