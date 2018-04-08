PSA Group откроет в РФ до новых 500 сервисных автоцентров

Французский автопроизводитель намерен в России открыть 500 мультибрендовых сервисных центров под единым брендом. Первый из них начал работать несколько дней назад.

PSA Group 5 апреля в Москве открыла свой первый мультибрендовый сервисный центр Eurorepar Car Service.

До 2025 года концерн намерен в России открыть до 500 таких центров. Для PSA Group российский рынок с автопарком в 40 млн автомобилей является стратегическим, и благодаря Eurorepar Car Service в компании намерены привлечь новых клиентов, владеющих не только моделями Peugeot, Citroen и DS.

Как сообщает «Ведомости», Eurorepar Car Service появился в 2015 году после слияния сервисных центров марок Peugeot и Citroen. Сейчас молодая сеть состоит из 3 тысяч сервисных центров и до 2021 года их количество должно увеличится до 10 тысяч.