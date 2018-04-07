Новые модели LADA снова замечены на тестах

Последнее время в Сети появляется немало информации о новинках, которые готовит «АвтоВАЗ». Так, в Интернете распространяют различную информацию, появляются рендеры, а также шпионские фотографии с тестов, которые обычно проходят на дорогах Тольятти.

Сегодня в распоряжении «Автостата» появились новые шпионские фото обновленной LADA Granta и новой версии LADA XRAY.

По предварительным данным, обе модели будут представлены уже в этом году. Предполагается, что автомобили, а еще и спортивная версия Весты, будут представлены в конце лета на автосалоне в Москве.

Более подробно об изменениях, которые ожидаются в обновленной LADA Granta сообщалось ранее. Также недавно были опубликованы и другие фото LADA XRAY Cross и подробности.