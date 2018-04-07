Ford готовит к премьере популярный обновлённый седан Escort

Компания Ford готовит крупное обновление для своего популярного седана Escort. Эту модель представили в 2014 году и она доступна исключительно на китайском рынке.

С момента выхода «четырехдверка» ни разу не обновлялась и сейчас в Сети появились шпионские снимки и некоторые подробности про Escort.

Седан получит новую оптику, бампера и радиаторную решетку, не исключается что произойдут масштабные изменения в салоне и добавятся новые опции.

По данным китайских журналистов, моторная гамма Ford Escort останется без изменений. Сейчас автомобиль предлагается с 1,5-литровым 113-сильным бензиновым мотором, который работает в паре с пятиступенчатой механической трансмиссией или 6-диаппазонным «автоматом».

В основе Escort лежит платформа Focus предыдущего поколения. На китайском рынке Escort предлагается от 96 800 юаней, что в пересчете составляет 884 000 руб.