Zotye назвала цены на роскошный кроссовер Traum Meet 3

Китайский автопроизводитель готовит к продажам роскошный кроссовер Meet 3, который будет предлагаться на китайском рынке под брендом Traum.

Накануне старта продаж компания назвала цены на модель, у которой салон выполнена в стиле Mercedes-Benz GLA-klasse.

В основе новинки располагается платформа другой модели — Zotye SR7, а последний является копией Audi Q3. Габариты кроссовера составляют: 4 530/1 838/1 610 мм, а расстояние между осями будет 2 685 мм.

Моторная гамма будет представлена полуторалитровым двигателем, мощность которого составит 150 л.с. при 207 Нм крутящего момента.

Пару мотору составит пятискоростная механика или вариатор, которые будут работать с переднеприводной системой.

Стоимость роскошного кроссовера Traum Meet 3 составит 80 тысяч юаней минимум и 120 тысяч юаней за самую дорогую комплектацию. В переводе на российский рубль цена составит от 730 000 до 1 095 000 рублей.