Установка сигнализации на автомобиль. Как сделать правильный выбор

Установка сигнализации на автомобиль – поможет уберечь транспортное средство от хулиганов. Существует широкий ассортимент разнообразных систем, каждый сможет найти для себя что-то подходящее. Но к выбору которых следует подходить ответственно.

Разновидности

Существует несколько видов сигнализации:

Односторонняя – оповещает хозяина о посягательстве на авто в радиусе двухсот метров. Устаревший и не слишком надёжный вариант. Практически не пользуется спросом, в силу низкой эффективности.

С обратной связью – в режиме онлайн передает информацию о происходящем на брелок. Радиус действия составляет четыре километра.

Спутниковая – наиболее современный и надёжный вид, отличается неограниченным радиусом действия. Владельцу предоставляется полный контроль за транспортным средством.

Некоторые сигнализации обладают функцией интеллектуального запуска двигателя. Предоставляется возможность завести заранее установив нужное время или по таймеру. Узнать цены на установку сигнализации в Астане можно здесь http://decibel.kz/26-starline.

На что обращать внимание при выборе

Выбирая автосигнализацию, нужно обращать внимание на ряд важных факторов. Обязательно наличие обратной связи, иначе в ее установке нет никакого толка. Моноблочные системы устанавливаются только в одно место, поэтому легко обезвреживаются злоумышленниками. Следует отдавать предпочтение моноблочным.

Должна быть реакция на открытие:

Капота.

Багажника.

Дверей.

Один из важных критериев – радиус действия сигнализации и надёжность. Конечно, она не сможет защитить автомобиль от угона, ее задача предупредить хозяина о вскрытии.

Система должна быть удобной в работе. Слишком сложные алгоритмы понятны далеко не каждому водителю.

Установка

Чтобы сигнализация эффективно работала, необходимо правильно ее установить. Для этого рекомендуется обратиться к профессионалам. Требуется знание всех особенностей кузова и салона. Любое нарушение может привести к потере функциональности.

Квалифицированные мастера помогут подобрать нужный вариант, и качественно выполнят свою работу. Стоимость ее зависит от модели сигнализации, дополнительных функций.

Следуя этим рекомендациям, удастся сделать правильный выбор. Установка сигнализации поможет обезопасить автомобиль от взлома и угона. Главное, не экономить, и приобретать устройство в точках продаж с хорошей репутацией.