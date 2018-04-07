Как выбрать радар-детектор?

Для предупреждения водителей о нахождении поблизости полицейских приборов, определяющих скорость, используются радар-детекторы. Они позволяют избежать штрафов. Кроме того, водители, установившие в своих машинах радар-детекторы, намного реже остальных попадают в аварии.

Основные преимущества использования радар-детекторов

В ходе использования радар-детекторы подают звуковые и световые сигналы, оповещающие водителя о необходимости уменьшения скорости движения или выполнения требуемого маневра. Почитать отзывы про радар-детекторы на форуме можно здесь. Эти устройства обладают следующими достоинствами:

Могут оповещать водителя за пять километров, а гарантированно дают предупреждения на дистанции от трехсот до тысячи метров (это зависит от особенностей рельефа и погоды). После получения оповещения у водителя имеется достаточно времени для выполнения маневра.

Компактность, благодаря чему можно разместить устройство в любом удобном месте на панели автомобиля.

Отсутствует запрет на использование, поэтому штраф не предусмотрен.

Доступная стоимость, обеспечивающая возможность покупки этих устройства почти всеми автомобилистами.

Основные критерии выбора

При покупке радар-детектора необходимо учитывать целый ряд факторов, включая следующие:

Дальность действия и защищенность от ложных срабатываний. Эти цели являются взаимоисключающими, и для их достижения используется переключение прибора в режим «Город» с низкой чувствительностью и отсутствием ложных сигналов и в режим «Трасса» с высокой чувствительностью, позволяющей издалека обнаружить импульсные полицейские устройства.

Способность определять любые виды полицейских радаров. В настоящее время в России полицейские преимущественно используют приборы, работающие в диапазонах X и K. Для их обнаружения радар-детектор должен иметь возможность функционирования в режимах Ultra-К и Ultra-X.

Регулирование подсветки.

Функция автоматического понижения громкости.

Наличие цифрового компаса, указывающего восемь направлений движения машины.

Использование радар-детекторов оказывает положительное влияние на безопасность движения автотранспорта по дорогам. Поэтому установить такое устройство желательно даже тем водителям, которые превышают разрешенную скорость непреднамеренно и нечасто. В последних моделях радар-детекторов имеются различные дополнительные полезные функции. К примеру, они предупреждают водителя о смене полос движения. При выборе этих устройств предпочтение следует отдавать новейшим моделям, в которых предусмотрены такие функции.