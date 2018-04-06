Tesla начала тесты двухмоторного варианта седана Tesla Model 3‍

Компания Tesla делает большую ставку на свой самый доступный электрокар Model 3 и оказывается сейчас она тестирует спортивную версию этой модели.

Автомобиль заметили на тестовых испытаниях в штате Калифорния и по некоторым данным спортивный электрокар получит еще один электрический мотор, который установят на передней оси.

Также полноприводной вариант оснастят более мощной тормозной системой и пневматической подвеской.

На рынке спортивная Model 3 должна появится до конца 2018 года. Сейчас американский автопроизводитель предлагает Model 3 только с задним приводом.

Базовая версия данной модификации стоит от 35 тысяч долларов. Эта модификация на одном заряде может проехать 354 километра. Напомним, в России Tesla Model 3 уже доступен для заказа и ее продажами занимается Tesla Moscow Club.