Daimler AG опубликовал данные по продажам автомобилей Mercedes-Benz за первый квартал 2018 года. Согласно опубликованным данным, продажи Mercedes-Benz в марте в мире достигли рекордного показателя, а по итогам первого квартала объёмы продаж выросли на 6%.

В марте компания реализовала на мировом рынке 237 307 автомобилей, что на 3,6% выше и является рекордом.

С начала года продажи составили 594 304 автомобиля, что на шесть процентов больше. Рекордными стали продажи компании и на европейском рынке, где впервые за март было реализовано 109 252 автомобиля, что на 2,1% больше.

Рекордные показатели объёма проданных авто были и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, причем там лучшие продажи были как по итогам марта, так и за первые три месяца года.

В прошлом месяце в АТР было продано 88 976 автомобилей, а по итогам первого квартала объёмы достигли 249 106 ед. Самыми популярными автомобилями бренда являются внедорожники.