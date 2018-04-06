Власти Грузии решили запретить для госслужащих черные внедорожники. С таким предложением выступил министр Грузии Кетеван Цихелашвили.
В Грузии чиновникам запретят ездить на черных автомобилях
06.04.2018 16:44
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Предлагается запретить не только закупать для госслужащих черные автомобили, но даже и ездить на них.
Как передают РИА «Новости» со ссылкой на постановление правительства, в Грузии решено не просто отменить автомобили черного цвета, а отказаться от определенного типа символики, которая ассоциировалась с роскошью и привилегиями во времена правления прежних властей.
Также в Грузии призывают госслужащих пересаживаться на экологически чистый транспорт.
Стоит отметить, что Грузия не первая страна, которая намерена исключить из государственного автопарка черные авто.
В Туркменистане запретили всем ездить на автомобилях черного цвета, причем в эту страну не поставляются авто в черном цвете уже два года.
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