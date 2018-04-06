В Грузии чиновникам запретят ездить на черных автомобилях

Предлагается запретить не только закупать для госслужащих черные автомобили, но даже и ездить на них.

Как передают РИА «Новости» со ссылкой на постановление правительства, в Грузии решено не просто отменить автомобили черного цвета, а отказаться от определенного типа символики, которая ассоциировалась с роскошью и привилегиями во времена правления прежних властей.

Также в Грузии призывают госслужащих пересаживаться на экологически чистый транспорт.

Стоит отметить, что Грузия не первая страна, которая намерена исключить из государственного автопарка черные авто.

В Туркменистане запретили всем ездить на автомобилях черного цвета, причем в эту страну не поставляются авто в черном цвете уже два года.