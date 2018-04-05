Jaguar в названия спорткаров F-Type добавил мощность моторов‍

Jaguar обновила свои спорткары F-Type и пересмотрела в некоторых вариантах их название. Теперь к названию еще обозначается и мощность моторов.

Так, F-Type с приставкой P300 указывает на мощность мотора. Ппод капотом этой модели устанавливается 2,0-литровый турбомотор с отдачей 300 л.с.

Соответственно модели под капотом которых установлен 340 и 380-сильный мотор называются F-Type P340 и F-Type P380. При этом название самых мощных версии спорткара остались без изменений – F-Type R и F-Type SVR.

Эти модификации соответственно получили 550 и 575-сильные моторы. Но с обновлением в серии F-Type во всех моделях появилась система распределения крутящего момента, новая мультимедийная система с 10-дюймовым экраном и безрамочное салонное зеркало.

Еще британский автопроизводитель для F-Type P380 добавил дифференциал повышенного трения на задней оси и адаптивные амортизаторы. Обновленная серия F-Type в Европе поступит в продажу в мае.