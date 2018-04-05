Российские аналитики из «Автостат» по результатам проведенного мониторинга цен установили, что пикап Toyota Hilux в России подорожал на 46 – 52 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Так, с 1 апреля японский пикап в версии с дизельным 2,4-литровым двигателем и механической коробкой передач стал дороже на 46 тысяч рублей.

Теперь цена этой комплектации составляет 2 161 000 рублей. Стоимость автомобиля с 2,8-литровым двигателем стала больше на 52 тысячи рублей и теперь топовый вариант оценен в 2 636 000 рублей.