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В Запорожье засняли на видео испытания беспилотного ЗАЗ Lanos‍

Новости
05.04.2018 17:48
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Хэтчбек, оснащённый беспилотными системами, был замечен в Запорожье на специальном полигоне.

Беспилотный ЗАЗ Lanos показали на видео, опубликованном BBC.

Сообщается, что тестами занимается местная компания, и пока тестовые заезды проходят на специальном полигоне, но позже планируется вывести машину на дороги общего пользования, а для этого необходимо получить разрешение.

Сейчас беспилотник способен распознавать разметку и объезжать препятствия.

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