В Запорожье засняли на видео испытания беспилотного ЗАЗ Lanos‍

Беспилотный ЗАЗ Lanos показали на видео, опубликованном BBC.

Сообщается, что тестами занимается местная компания, и пока тестовые заезды проходят на специальном полигоне, но позже планируется вывести машину на дороги общего пользования, а для этого необходимо получить разрешение.

Сейчас беспилотник способен распознавать разметку и объезжать препятствия.