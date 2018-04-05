Хэтчбек, оснащённый беспилотными системами, был замечен в Запорожье на специальном полигоне.
В Запорожье засняли на видео испытания беспилотного ЗАЗ Lanos
05.04.2018 17:48
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Беспилотный ЗАЗ Lanos показали на видео, опубликованном BBC.
Сообщается, что тестами занимается местная компания, и пока тестовые заезды проходят на специальном полигоне, но позже планируется вывести машину на дороги общего пользования, а для этого необходимо получить разрешение.
Сейчас беспилотник способен распознавать разметку и объезжать препятствия.
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