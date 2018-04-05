Опубликованы отчетные данные по продажам автомобилей «АвтоВАЗа» за прошлый месяц. Согласно опубликованным данным, Продажи автомобилей «АВТОВАЗ» в РФ в марте выросли на 22,3% и составили 30 708 единиц.
Продажи автомобилей «АВТОВАЗ» в РФ в марте выросли на 22,3%
05.04.2018 06:36
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По итогам первого квартала российский автогигант реализовал 79 114 автомобилей LADA, а это на 28,8% больше. Модель LADA Vesta все также является самой продаваемой в России.
В марте Веста разошлась тиражом в количестве 9 181 ед., что на 52,1% больше. Второй самой популярной Ладой является Гранта с результатом 8 381 экземпляр, что на 7,2% больше.
В прошлом месяце третьим самым продаваемым автомобилем стал Лада Ларгус, который был продан в количестве 3569 пассажирских универсалов (+90,4%) и 1346 фургонов этой модели (+54,5%).
Новая версия седана LADA Granta City поступит в продажу 1 марта
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