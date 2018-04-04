В Infiniti объявили специальные цены на ряд моделей в апреле

В компании Infiniti с 1 апреля начали предлагать свои автомобили на российском рынке по специальным ценам. Действие специальных цен распространяется и на модели 2018 модельного года.

Так, в России предлагают новый седан Q50 2018 модельного года за 1 725 000 рублей в исполнении Pure с двухлитровым двигателем, адаптивной системой рулевого управления 2-го поколения и обновленной подвеской.

Специальная цена распространяется и на купе Q60 в комплектации Sport ProActive, которое оценили в 3 105 000 рублей.

Семиместный кроссовер QX60 предлагается за 2 520 000 рублей, включая скидку по программе трейд-ин, в версии Elegance + roofrails.

Автомобили Q30 и QX30 доступны для покупки за 1 769 990 и 2 118 000 рублей. Модель QX70 предлагают купить за 2 274 000 рублей, а QX60 за 2 520 000 рублей. Специальная цена на QX70 и QX80 составит 2 710 000 и 3 950 000 рублей соответственно.

Больше подробностей о предложениях и специальных ценах можно узнать у официальных дилеров в России.