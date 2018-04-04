ГАЗ-12 ЗИМ с мотором Nissan за 20 млн снова выставлен на продажу

Объявление о продаже ГАЗ-12 ЗИМ с мотором Nissan появилось на сайте «Авто.ру», причем оно появилось снова, ведь в феврале это же объявление также было на сайте объявлении, но только на Drom.ru.

Вероятно, в прошлый раз так и не нашлось покупателя на машину, которую продавец оценил в 20 миллионов рублей.

Под капотом ЗИМ установлен двигатель Nissan (VQ-30), у японской компании также была «позаимствована» автоматическая коробка передач, а вот задний мост у машины от Chevrolet Camaro.

Как указал автор объявления, работы по созданию ГАЗ-12 ЗИМ CUSTOM велись свыше пяти лет, а на все установленные узлы были оформлены документы и внесены соответствующие изменения в ПТС.