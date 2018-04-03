«Дичайший» Lamborghini Diablo GT без пробега продадут на аукционе

За суперкар Lamborghini Diablo GT с минимальным пробегом продадут в мае на торгах в Монако.

Торговый дом RM Sotheby’s выставил на продажу суперкар Lamborghini Diablo GT, пробег которого составляет всего 276 км.

Не исключено, что это единственный из 80 выпущенных экземпляров суперкара с таким маленьким пробегом.

Выставленный на продажу экземпляр является 12-м из всей партии и как указали в описании к лоту, это «дичайшая» из всех версий Diablo. Кто ранее владел автомобилем и сколько за него планируют выручить пока не сообщают.

С завода Lamborghini Diablo GT комплектовался 6,0-литровым мотором мощностью 583 л.с.