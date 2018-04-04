BMW вывела на финальные тесты BMW X5 нового поколения

Ожидается, что премьера нового BMW X5 состоится уже в ближайшее время. Уже известно, что автомобиль будет основан на новой платформе CLAR, за счет которой он станет легче.

После смены поколений у модели будет новая радиаторная решетка, оптика, иные бамперы, воздухозаборники, а в салоне появится современная мультимедийная система с системой управления жестами и голосом.

Моторная гамма будет представлена 4,6 и 8-цилиндровыми моторами. Также появится у кроссовера и 600-сильная гибридная установка.