Объёмы продаж автомобилей в Японии снизились как по итогам прошлого месяца, так и по итогам первого квартала года.

Так, продажи на японском авторынке в марте снизились на 5% и составили 378 898 реализованных машин без учета автомобилей с двигателем до 660 куб. см.

В период январь-март снижение продаж составило 5,2 процента до 853 736 ед. Лидерство на япнском рынке удерживает компания Тойота, которая смогла продать 156 401 автомобиль, что хуже чем в марте 2017 года на 11,9%.

На втором месте по популярности располагается Nissan, у которого также снизились продажи и составили 52 973 штук, а это на 9,6% меньше.

В тройке лидеров с положительной динамикой продаж располагается Honda с результатом 50 705 проданных авто, что на 1,7% больше.