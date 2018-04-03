Объёмы продаж автомобилей в Японии снизились как по итогам прошлого месяца, так и по итогам первого квартала года.
Продажи на японском авторынке в марте снизились на 5%
03.04.2018 16:11
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Так, продажи на японском авторынке в марте снизились на 5% и составили 378 898 реализованных машин без учета автомобилей с двигателем до 660 куб. см.
В период январь-март снижение продаж составило 5,2 процента до 853 736 ед. Лидерство на япнском рынке удерживает компания Тойота, которая смогла продать 156 401 автомобиль, что хуже чем в марте 2017 года на 11,9%.
На втором месте по популярности располагается Nissan, у которого также снизились продажи и составили 52 973 штук, а это на 9,6% меньше.
В тройке лидеров с положительной динамикой продаж располагается Honda с результатом 50 705 проданных авто, что на 1,7% больше.
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