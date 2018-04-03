Кроссовер нового поколения выйдет на рынок в этом году, а пока компания опубликовала изображения салона модели. Так, Zotye рассекретила интерьер нового поколения кроссовера T600.
Zotye рассекретила салон нового поколения кроссовера Zotye T600
03.04.2018 15:06
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В интерьере автомобиля будет новая передняя панель, виртуальная приборная панель, а также новая информационно-развлекательная система с «парящим» экраном.
Кроме этого вместо рычага переключения передач в салоне появится шайба. Официально подробности о втором поколении кроссовера в компании не раскрывают.
По предварительным данным модель новой генерации получит бензиновые турбированные моторы объёмом 1,5 и 2,0 литра. Работать силовые агрегаты будут в паре с пятискоростной механикой, а более мощный мотор получит роботизированную коробку.
Zotye опубликовала официальные эскизы нового кроссовера Zotye T600
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