Zotye рассекретила салон нового поколения кроссовера Zotye T600

Кроссовер нового поколения выйдет на рынок в этом году, а пока компания опубликовала изображения салона модели. Так, Zotye рассекретила интерьер нового поколения кроссовера T600.

В интерьере автомобиля будет новая передняя панель, виртуальная приборная панель, а также новая информационно-развлекательная система с «парящим» экраном.

Кроме этого вместо рычага переключения передач в салоне появится шайба. Официально подробности о втором поколении кроссовера в компании не раскрывают.

По предварительным данным модель новой генерации получит бензиновые турбированные моторы объёмом 1,5 и 2,0 литра. Работать силовые агрегаты будут в паре с пятискоростной механикой, а более мощный мотор получит роботизированную коробку.