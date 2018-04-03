Пресс-служба компании Suzuki в России сообщила, что на пост генерального директора назначили Юта Такахаси.
В российском подразделении Suzuki сменили генерального директора
03.04.2018 14:27
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Таким образом в «Сузуки Мотор Рус» сменили генерального директора. Юта Такахаси пришел на смену Кэиити Сумида, руководящего подразделением с 2015 гола.
Экс-гендиректор будет переведен в центральный офис корпорации Itochu. Что касается Юта Такахаси, то он будет назначен ответственным за развитие бренда на территории РФ. В автомобильной индустрии новый генеральный директор работает не менее 18 лет.
«В ближайшие годы в рамках общей стратегии развития Suzuki планируется усиление сети продаж и повышение узнаваемости бренда. При этом в новой должности моим основным приоритетом будет повышение объемов продаж в России», – сказал Юта Такахаси.
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