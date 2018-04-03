Выбор резины для разных погодных условий

Качество резины определяет устойчивость и маневренность автомобиля, поэтому правильно выбранные легковые шины – залог безопасной и безаварийной эксплуатации машины, особенно с учетом далеко не идеального качества российских дорог.

Какие бывают шины?

Несмотря на огромное многообразие легковых шин, устоявшаяся классификация включает в себя всего три типа:

зимние;

летние;

универсальные (всесезонные).

Не нужно быть экспертом, чтобы заметить внешние отличия покрышек, предназначенных для эксплуатации в зимний и летний периоды, однако куда более важным является состав, и, как следствие, качественные показатели резины. Зимние шины изготавливаются из мягкой резины, которая не теряет эластичность в условиях низких температур. В жаркое время года такие покрышки быстро выходят из строя из-за высокого износа. Летний вариант шин для легковых автомобилей, напротив, отличается повышенной жесткостью, что позволяет покрышке не «расплываться» по асфальту и обеспечивать достаточное сцепление с покрытием.

Вопреки расхожему мнению, абсолютная универсальность всесезонной резины – не более, чем заблуждение: эксплуатация таких шин целесообразна в диапазоне температур от -10 до +10°С. Изначально всесезонные шины разрабатывались для стран с умеренным климатом и качественным дорожным покрытием; при езде в мороз или в жару, да еще и по дорогам сомнительного качества «всесезонки» теряют свои качества.

В центре внимания – протектор

Рисунок протектора – результат длительной работы совместной работы технологов, механиков, проектировщиков, специалистов по математическому моделированию. Большинство производителей предлагают линейку шин с разным рисунком протектора. Конкретных рекомендаций по выбору рисунка не существует: резина с одинаковым протектором в зависимости от стиля вождения может вести себя по-разному даже в одних и тех же погодных условиях. При выборе придется опираться на собственный опыт или штудирование обзоров на тематических форумах и отзовиках.

Критерии выбора:

типоразмер;

климатические особенности региона эксплуатации;

состав резины;

устойчивость к износу.

По мнению экспертов, неправильный выбор шин является основной причиной преждевременного износа. Также для увеличения срока службы необходимо периодически регулировать развал/схождение.

Во избежание ошибок, прежде чем купить резину не будет лишним проконсультироваться с менеджером магазина: обладая глубокими теоретическими знаниями и практическим опытом, специалист поможет сделать правильный выбор