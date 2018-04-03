Иранская компания Iran Khodro Company (IKCO) заключила контракт на производство 1 000 автомобилей Dena и Dena Plus с белорусским предприятием «Юнисон».

Таким образом, сборку автомобилей Iran Khodro возобновят в Белоруссии, а в течении пяти лет на предприятии планируется выпустить пять тысяч автомобилей, сообщает агентство «Интерфакс».

По предварительным данным первые автомобили сойдут с конвейера до конца этого года. В прошлом году производитель сертифицировал в России сразу шесть моделей.

В частности, модели, а именно седаны Soren ELX, Samand ELX, Soren Turbo, Runna, Dena и 206 SD, получили сертификат соответствия Таможенного союза.

Такой сертификат делает компанию на один шаг ближе к возвращению в Россию. В сообщении компании было сказано: «Этот сертификат играет решающую роль в получении адекватной и устойчивой доли рынка в России».