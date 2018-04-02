В Сети опубликовано видео с Porsche 911 G3 RS на замерзшем озере

На официальном канале Porsche опубликовали ролик, в котором спорткар Porsche 911 GT3 RS в суровом климате Финляндии устроил дрифт на замерзшем озере.

Немецкий автопроизводитель разрабатывал Porsche 911 GT3 RS для езды по треку, но в компании решили посмотреть, как модель себя поведет на заснеженной трассе. Для этого была подготовлена трасса в большим количеством поворотов.

Видеоролик специально сделали без музыки, чтобы каждый мог послушать как звучит шестицилиндровый атмосферный мотор спорткара. Этот двигатель способен генерировать 520 лошадиных сил, что на 20 л.с больше чем у предшественника.

Porsche 911 GT3 RS с места до 100 км/ч может разогнаться за 3,2 секунды, максимальная скорость купе составляет 312 км/ч.

Стоит отметить, что представленный в марте новый Porsche 911 GT3 RS уже доступен для заказа в РФ, его оценили от 13 109 000 рублей.